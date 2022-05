Praca w powiecie wągrowieckim. Poszukiwani są dyrektorzy szkół i przedszkola

Burmistrz Wągrowca ogłosił konkursy na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.

Jak informują przedstawiciele ratusza, wypełnione aplikacje można wysyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu do 23 maja 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

Poszukiwany jest także dyrektor Zespołu Szkół w Gołańczy. Odpowiedni konkurs ogłosił Starosta Wągrowiecki.

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, terminie do dnia 10 czerwca 2022 roku do godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec (decyduje data wpływu do Urzędu) - czytamy w załączniku do uchwały.