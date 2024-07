Prace przy budowie windy zewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Mieścisku od kilku dni trwają. Jakie są dalsze plany?

Głównym powodem, dla którego Urząd Miejski w Mieścisku wzbogaci się o windę zewnętrzną, jest fakt, że budynek, pełniący funkcję publiczną, nie spełnia podstawowych zasad dostępności. Pod uwagę wzięto głównie osoby starsze i z niepełnosprawnościami, którym np. schody do urzędowego budynku, bądź na różne piętra, sprawiają trudność, by załatwić konieczne sprawy. Co prawda winda będzie znajdować się na tyłach budynku, ale dojście do niej nie będzie trudne. Powodem takiego właśnie planu jest brak miejsca od frontu Urzędu.