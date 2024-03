Prasówka 9.03.2024 Wągrowiec. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wągrowca

Burmistrz, Jarosław Berendt postanowił w szczególny sposób uczcić Dzień Kobiet. Ze swoją drużyną przemierzał ulice Wągrowca, by napotkanym Paniom wręczyć symbolicznego tulipana i specjalnego batonika.

Kobiety w służbach mundurowych odgrywają niezastąpioną rolę, przynosząc swoją determinację, profesjonalizm i empatię do świata pełnego wyzwań. W policji kobiety nie tylko skutecznie wykonują swoje obowiązki, ale także przyczyniają się do budowy bardziej zrównoważonego i zintegrowanego środowiska.

Remont Zamku w Gołańczy, to niekończąca się saga. Co jakiś czas nadzieje wśród mieszkańców są rozbudzane i jak do tej pory, na nadziejach się kończy. Czy tym razem są realne szanse, aby ten XIV obiekt odzyskał swój dawny blask? Zapytaliśmy kandydatów na burmistrza Gołańczy, jakie mają wizje na ten obiekt.