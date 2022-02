Prasówka Wągrowiec 11.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wągrowcu nie minęło Cię nic ważnego

Straż pożarna została wezwana do pożaru budynku dawnego hotelu na Rynku w Wągrowcu. Na miejsce skierowano kilka zastępów. Trwa akcja gaśnicza.

W Wągrowcu ruszyły rozmowy na temat przeprowadzenia odwiertu geotermalnego. Czy on ostatecznie powstanie? Burmistrz miasta Jarosław Berendt zapoczątkował akcję przekonywania radnych

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to wykaz miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla całej ludzkości, nie tylko dla danego kraju. Znajdziemy na niej obiekty historyczne, budowle wznoszone przez człowieka, ale też niepowtarzalne w skali światowej cuda natury. Polskie zabytki UNESCO to aż 16 miejsc. Choć niektóre z nich dobrze znamy, na liście są też takie, które nie należą zazwyczaj do typowych celów turystycznych wycieczek. Sprawdź naszą listę polskich zabytków UNESCO i przekonaj się, czy znasz je wszystkie!