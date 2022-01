Prasówka Wągrowiec 16.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wągrowcu nie minęło Cię nic ważnego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa. Nowe zakażenia odnotowano zarówno w Polsce jak i powiecie wągrowieckim. Niestety znów w kraju zmarło kilkaset osób.

Pierwszy film o młodym czarodzieju i świecie magii ukazał się 20 lat temu! Z tej okazji HBO GO wypuściło film „Harry Potter – 20. rocznica. Powrót do Hogwartu”, w którym spotykają się aktorzy grający główne role i członkowie ekipy. To też dobry moment, aby wspomnieć o aktorach, którzy grali role epizodyczne. Pamiętacie chłopca, który zagrał Młodego Voldemorta? Dziś jest nie do poznania i… niezłe z niego ciacho!