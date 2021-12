Prasówka Wągrowiec 22.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wągrowcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wągrowiec 22.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zima 2021/2022 nadchodzi wielkimi krokami. Dni są krótkie, zimne, śnieg pada coraz częściej, ptaki dawno zamilkły, za to wiatr wyje przeszywająco. Chciałoby się powrotu wiosny i lata, gorąca, zieleni i słońca. Gdzie ta ciepła bryza z Malediwów, gdzie ta plama wysmukła z Zanzibaru? Okazuje się, że nasze zimowe tęsknoty do lata i egzotyki można do pewnego stopnia zaspokoić. Są w Polsce takie miejsca i atrakcje turystyczne, które pozwalają poczuć się jak na tropikalnej wyspie. Zapraszamy na przegląd polskich basenów tropikalnych, egzotycznych ogrodów, palmiarni, papugarni i egzotariów, gdzie tropik panuje niepodzielnie, a o zimie nikt nie słyszał. Poznajcie tropiki nad Wisłą i zaplanujecie niezwykłą wycieczkę egzotyczną po Polsce na zimę 2021/2022.