Prasówka Wągrowiec 24.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wągrowcu nie minęło Cię nic ważnego

Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją, w tym czasie grzeczne osoby od św. Mikołaja, czy Gwiazdora otrzymują prezenty. Odwiedza on jednak także i tych, którzy mają coś za uszami. Na nich zamiast prezentu czeka rózga. Zapytaliśmy mieszkańców powiatu kogo oni obdarowaliby jednym i drugim, gdyby to oni byli Św. Mikołajem.

Boże Narodzenie to wyjątkowy, magiczny czas. Wielu z nas czeka cały rok, by znów cieszyć się z ubranej choinki, podzielić się opłatkiem z najbliższymi czy spróbować dań, które tak wyjątkowo smakują tylko w tym okresie. Zapytaliśmy mieszkańców powiatu o jedne święta, które zapamiętali na długo. Co się wtedy wydarzyło?