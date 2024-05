Prasówka z całego tygodnia 5.05.2024 w Wągrowcu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wolsztyn znów stał się stolicą pary. W sobotę, 4 maja, odbyła się XXVIII Parada Parowozów. Wydarzenie przyciągnęło rzesze miłośników kolejnictwa z kraju i zagranicy. Nie bez powodu - to jedna z najważniejszych imprez kolejowych w Europie.

To była Aktywna Majówka na 102! Po rozstrzygnięciu konkursu pn. „Moja flaga moje barwy” wystartował przejazd rowerowy z Big Bike Orchestra, w którym udział mógł wziąć każdy, kto przyjechał pod Urząd Miejski w Wągrowcu własnym rowerem. Amfiteatr stanowił metę, a tam niespodzianka

Międzynarodowy Dzień Strażaka, to święto obchodzone corocznie 4 maja. To okazja do hołdu dla tych, którzy oddają swe życie służbie innym - hołd bohaterom naszej codzienności.