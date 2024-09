Prasówka z sierpnia 2024. Sprawdź, co działo się w Wągrowcu. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd sierpnia 2024 w Wągrowcu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pod koniec czerwca mieszkańcy Słupcy doczekali się otwarcia nowej promenady, wyposażonej w okrągłe pomosty oraz basen kąpielowy, która została nazwana imieniem Bosmana Franciszka Szułczyńskiego. Wówczas uhonorowano tego wyjątkowego człowieka, który od 1955 roku pełnił rolę bosmana w przystani nad Jeziorem Słupeckim. Dzięki jego zaangażowaniu i umiejętnościom, miejsce to przekształciło się w popularny ośrodek rekreacyjny, gdzie wielu młodych ludzi odkrywało pasję do żeglarstwa i sportów wodnych, co często stawało się dla nich początkiem nowego, pozytywnego etapu w życiu. Wejdź w galerię zdjęć i zobacz, jak prezentuje się słupecka promenada.

W piątek, 30 sierpnia, odbył się pogrzeb strażaka z Poznania, starszego ogniomistrza Patryka Michalskiego, który zginął w pożarze kamienicy przy ulicy Kraszewskiego 12 w Poznaniu. Trumna z jego ciałem została przewieziona z Katedry Poznańskiej na cmentarz Miłostowo wozem strażackim, a kondukt żałobny przejechał ulicami Poznania. Strażaka przybyły pożegnać tłumy poznaniaków.