Prasówka z Wągrowca 31.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

30 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. "Bycie rodzicem zastępczym to misja w której najważniejszym zadaniem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i stabilizacje"- mówiła Izabela Zeiskę, kobieta która przyjęła z mężem pod swój dach 4 chłopców.

Stanisław Rynduch od lat społecznie opiekuje się Księżym Kacerkiem w Wągrowcu. To miejsce go urzekło. O swojej zamiłowaniu do tej części stolicy powiatu wągrowieckiego opowiada przed kamerą Naszego Miasta.

Jakie imprezy planuje w najbliższym czasie GOK w Łeknie? O planach w gminie Wągrowiec przed kamerą Naszego Miasta opowiada Romana Ptak, z GOK.