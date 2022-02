Przed nami kolejny niebezpieczny weekend! IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu wągrowieckiego

Po dokładnie tygodniu od nawałnicy, która przeszła nad powiatem wągrowieckim, IMGW znów ostrzega przed bardzo silnym wiatrem. Wydano specjalny komunikat dla mieszańców naszego regionu.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, południowo-zachodni skręcający na zachodni - brzmi treść ostrzeżenia, które zyskało drugi, czyli ważniejszy stopień.