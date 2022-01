Przed nami niebezpieczny wiatr! Jest ostrzeżenie dla powiatu wągrowieckiego

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla powiatu wągrowieckiego. Chodzi o silny wiatr. Co ważne, wiać ma w całej Polsce.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w drugiej części nocy i nad ranem lokalnie osiągającego w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami możliwe burze - brzmi treść ostrzeżenia dla ziemi wągrowieckiej.