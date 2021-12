Przegląd prasy 12.12.2021 Wągrowiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wągrowca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wągrowcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jak schudnąć szybko i skutecznie? Dziś nie mamy czasu porzucać codziennego życia, by w całości poświęcać się nowej diecie i treningom. Nauka proponuje więc chudnięcie „na raty” w postaci przerywanych postów i treningów interwałowych – dzięki temu jest się na diecie tylko przez część dni i ćwiczy się jedynie do osiągnięcia zmęczenia. Są też inne triki, które naprawdę działają! Sprawdź 5 kroków do nowej, szczuplejszej figury!