Przegląd prasy 14.09.2021 Wągrowiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wągrowca

Księży Kacerek w Wągrowcu to jedno z miejsc, które ma zmienić swój wygląd w Wągrowcu. Prace na pierwszej części ruszyć mają niebawem. Zwiększenia środków finansowych na dalsze prace nie zgodziła się rada miejska. Co dalej z inwestycją? Znamy komentarz burmistrza Wągrowca, Jarosława Berendta po decyzji rady.

Grzybobranie trwa. Na wyprawę do lasu zdecydowało się wielu mieszkańców Wągrowca i powiatu wągrowieckiego. Co uzbierali? Gdzie są grzyby?

Paweł Stoś z Wągrowca to zawodnik, który zwyciężył na dystansie 10 kilometrów podczas Biegu Podkowy w Skokach. Kim jest zawodnik, który na mecie zameldował się po około 36 minutach od startu? Jak zaczęła się jego biegowa przygoda? Jak zdradza do regularnego biegania wrócił w minionym roku z powodu problemów związanych z pracą biurową. Wstał. Przebiegł ultramaraton, a aktualnie świętuje biegowe sukcesy w okolicy.

Na OLX nie brakuje ogłoszeń przedmiotów, które mieszkańcy Wągrowca i okolicy chcą oddać za darmo. Można z nich umeblować mieszkanie! Są szafki, stoły, telewizory, a nawet wanna. Zobaczcie co można mieć za free. Umebluje dom, mieszkanie bez wydawania pieniędzy

Jeśli nie macie czasu ani ochoty na przeglądanie gazetek promocyjnych znanych sklepów, nic straconego! W jednym miejscu zebraliśmy dla Was najciekawsze promocje. Wśród nich rabaty nawet do 90 proc.! Ceny swoich produktów obniżyły takie sklepy jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Aldi czy Auchan. Czekają na Was rabaty na kawę, masło, mięso, owoce, a także produkty do prania. Za Silan zapłacicie zaledwie 7,99 zł, a za kilogram jabłek 1,99 zł! Zobaczcie, jakie jeszcze artykuły kupicie z rabatem. Oto najciekawsze promocje w sklepach na wrzesień 2021.