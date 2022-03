Przegląd prasy 3.03.2022 Wągrowiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wągrowca

2700 złotych ukradły staruszce kobiety podające się za wolontariuszki. Jak się okazuje, oszustki do przeprowadzenia przestępstwa wykorzystały trwającą inwazję rosyjską. Twierdziły, że zbierają dary dla Ukrainy, po czym jedna z nich podstępem przeszła do drugiego pomieszczenia, by ukraść pieniądze. Za przestępstwo, którego się dopuściły grozi nawet kara więzienia.

Już w środę, 2 marca, na antenie TVN zadebiutuje nowy program rozrywkowy pt. "Przez Atlantyk". W Warszawie odbyło się spotkanie prasowe z uczestnikami show, którzy opowiedzieli o programie! Zobaczcie zdjęcia.