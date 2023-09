Przegląd prasy Wągrowiec 25.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Wągrowcu

Sensacyjny Nowy Program 2023 - Cyrk Korona odwiedzi Wągrowiec. Przedstawienie odbędzie się we wtorek, 26 września. Co będzie można zobaczyć?

Już w niedzielę, 24 września, w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu, odbędą się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach! Zapraszamy do Galerii MDK od 9.30!

Rowerzyści ze Skoków i Wągrowca połączyli siły, by uczcić Dzień Bez Samochodu. Startowali z z różnych miejsc, ale połączył ich wspólny finisz na polu kempingowym, przy wągrowieckim OSIRze.

Dni są już zauważalnie krótsze, wieczory chłodniejsze, a to znak, że lato się z nami żegna. To odpowiedni moment, aby powspominać jakie było. No właśnie jakie było tegoroczne lato? Uwieczniliśmy je na zdjęciach