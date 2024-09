Przegląd prasy z tygodnia 1.09.2024. Co działo się w Wągrowcu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wągrowca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.08 a 31.08.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „VI Charytatywny Moto Piknik Łaziska 2024 za nami! Zebrano rekordową kwotę pieniędzy!”?

Tygodniowa prasówka 1.09.2024: 25.08-31.08.2024 Wągrowiec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wągrowcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Biblioteka w Mieścisku rok temu przechodziła gruntowną modernizację. Niektóre miejsca w placówce obecnie są zdewastowane Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku stała się jednym z ważniejszych ośrodków kultury w powiecie. Odbywa się tam wiele wydarzeń, a sama placówka rok temu przeszła modernizację. Na tę chwilę jednak okazało się, że kilka sprzętów jest zniszczonych.

📢 Wągrowiecka publiczność dopisała! Zespół MiG na Święcie Plonów w Amfiteatrze Miejskim Piątek, 30 sierpnia, był w Wągrowcu bardzo muzyczny i taneczny. Podczas Święta Plonów gwiazdą był zespół MiG. 📢 Basen w jeziorze? Takie atrakcje tylko w Wielkopolsce! To ulubione miejsce mieszkańców, jak i turystów [31.08.2024] Pod koniec czerwca mieszkańcy Słupcy doczekali się otwarcia nowej promenady, wyposażonej w okrągłe pomosty oraz basen kąpielowy, która została nazwana imieniem Bosmana Franciszka Szułczyńskiego. Wówczas uhonorowano tego wyjątkowego człowieka, który od 1955 roku pełnił rolę bosmana w przystani nad Jeziorem Słupeckim. Dzięki jego zaangażowaniu i umiejętnościom, miejsce to przekształciło się w popularny ośrodek rekreacyjny, gdzie wielu młodych ludzi odkrywało pasję do żeglarstwa i sportów wodnych, co często stawało się dla nich początkiem nowego, pozytywnego etapu w życiu. Wejdź w galerię zdjęć i zobacz, jak prezentuje się słupecka promenada.

📢 Spacer w lesie, to regenerująca forma wypoczynku. Rozwaga i ostrożność tam, to podstawa Znawcy leśnych przestrzeni zachęcają do relaksu na łonie natury. Spacery po lesie, szelest liści, śpiew ptaków i mnóstwo zieleni działa na nas kojąco i bardzo pozytywnie. Ale wybierając się do lasu trzeba pamiętać o kilku rzeczach. 📢 Trujące grzyby w wielkopolskich lasach. Mogą zagrażać twojemu zdrowiu i życiu! Sprawdź, których grzybów nie zbierać podczas wizyty w lesie Zbliża się czas grzybobrania, a lasy Wielkopolski już wkrótce zapełnią się entuzjastami tego jesiennego hobby. Ale uwaga! Niektóre grzyby mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Poznaj grzyby, których zbieranie może skończyć się tragicznie. Sprawdź naszą listę grzybów trujących i zobacz, jak one wyglądają!

📢 Nowa atrakcja na Zamku Stobnica? Tak! Tego jeszcze nie było. Odkryj Zamek z zupełnie innej perspektywy i wyrusz w rejs galarem po jeziorze Zamek w Stobnicy, jedno z najbardziej kontrowersyjnych miejsc w Wielkopolsce, wprowadził nową atrakcję dla odwiedzających. Teraz można podziwiać majestatyczny zamek z wody, korzystając z rejsu galarem po otaczającym go zbiorniku wodnym. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć tę wyjątkową budowlę z zupełnie innej perspektywy.

📢 Odkrywamy tajemnice Biskupina. To miejsce, gdzie przeszłość ożywa. Największy Festiwal Archeologiczny w Polsce już wkrótce! [30.08.2024] Biskupin, często nazywany polskimi Pompejami, to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Ta starożytna osada, usytuowana na malowniczych terenach Pałuk, co roku przyciąga tysiące turystów z kraju i zagranicy. Wrześniowy festiwal w Biskupinie to jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w Polsce, gdzie można zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie ponad 2700 lat temu. W artykule odkryjemy tajemnice tej niezwykłej osady i dowiemy się, co czeka nas podczas nadchodzącego wydarzenia. 📢 Pogrzeb strażaka z Poznania. Patryk Michalski zginął w pożarze kamienicy przy Kraszewskiego. "Byłeś bohaterem każdego dnia" ZDJĘCIA Pogrzeb strażaka z Poznania, starszego ogniomistrza Patryka Michalskiego, który zginął tragicznie w wyniku wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego na poznańskich Jeżycach miał charakter państwowy. Odbył się w piątek, 30 sierpnia, 2024 roku. Bohaterski strażak miał 34 lata, pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę i narzeczoną. Mszę Świętą żałobną odprawił arcybiskup Stanisław Gądecki. Pogrzeb odbył się na cmentarzu Miłostowo.

📢 Pogrzeb strażaka Patryka Michalskiego - zginął w pożarze kamienicy w Poznaniu. Tłumy pożegnały bohatera na cmentarzu na Miłostowie ZDJĘCIA W piątek, 30 sierpnia, odbył się pogrzeb strażaka z Poznania, starszego ogniomistrza Patryka Michalskiego, który zginął w pożarze kamienicy przy ulicy Kraszewskiego 12 w Poznaniu. Trumna z jego ciałem została przewieziona z Katedry Poznańskiej na cmentarz Miłostowo wozem strażackim, a kondukt żałobny przejechał ulicami Poznania. Strażaka przybyły pożegnać tłumy poznaniaków.

📢 Najbliższe wydarzenia dożynkowe w powiecie wągrowieckim Przed nami kolejny weekend, który będzie obfitował w wydarzenia związane z dożynkami. Można zatem ciekawie spędzić wolny czas. 📢 W piątek, 30 sierpnia,"Kino bez Barier" zawita do Wągrowca. Uruchomione będą szeroko pojęte udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością "Kino bez Barier" zawita do Wągrowca już w piątek, 30 sierpnia. Zaoferuje mieszkańcom i mieszkankom dostępne pokazy filmowe z audiodeskrypcją, napisami dla osób niesłyszących oraz tłumaczeniem na polski język migowy.

