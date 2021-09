Przestępcy z Wągrowca i okolicy ścigani przez policję! Oni cały czas są na wolności! Wydano za nimi listy gończe. Widzieliście ich?

Listy gończe za przestępcami z Wągrowca i okolicy

Aktualnie listy gończe wydane są kilkunastoma osobami (stan na 9 września 2021 r.). Są one ścigane przez policję z Wągrowca.

Śledczy zdecydowali się podać do publicznej wiadomości ich dane, wizerunki. Te opublikowano na stronie poszukiwani.policja.pl oraz na stronie internetowej wągrowieckiej komendy.

Wśród ściganych nie brakuje oszustów, osób które znęcały się nad innymi, kierowców którzy prowadzili pod wpływem alkoholu lub środków odurzających czy osób, które dokonały rozboju. Lista osób ściganych listami gończymi w ostatnich latach skurczyła się.

Jeszcze niedawno policja z Wągrowca w ten sposób poszukiwała blisko 40 osób. Dzięki ustaleniom policjantów, współpracy ze społeczeństwem lista osób ściganych zmalała.

Co istotne, przestępcy są łapani nie tylko na terenie powiatu wągrowieckiego czy Polski. Znane były już przypadki, kiedy to osoby ścigane listami gończymi przez policję z Wągrowca były łapane poza granicami i w kajdankach wracały do Polski.