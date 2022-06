Psy do adopcji w schronisku "Cywil" w Rybowie. Kto pokocha psy ze schroniska?

W 2021 roku do schroniska "Cywil" trafiło łącznie 296 zwierząt (psów i kotów). Aż 63 odebrali właściciele, a 202 zostało zabranych do nowych domów w wyniku procedury adopcyjnej.

Wszyscy zainteresowani adopcją zwierząt lub chętni do pracy w schronisku w charakterze wolontariusza mogą odwiedzać to miejsce od poniedziałku do soboty w godzinach od 11:00 do 15:30. W podjęciu odpowiedzialnej decyzji o adopcji pasa lub kota z pewnością pomogą pracownicy i wolontariusze pracujący w tym schronisku.