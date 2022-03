Remont ulicy Reja w Wągrowcu. Drogowcy czekają na opinie mieszkańców

- Pierwszym etapem przygotowań do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej – ulica Reja w Wągrowcu” jest opracowanie projektu. W związku z powyższym w ramach partycypacji społecznej w zadaniach realizowanych przez Powiat Wągrowiecki zapraszamy do udziału w opiniowaniu i zgłaszaniu uwag oraz propozycji do koncepcji rozbudowy ulicy Reja w Wągrowcu - informują przedstawiciele PZD Wągrowiec.