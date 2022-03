Remont zamku w Gołańczy. Zabytkową warownię oplotły rusztowania. Obiekt ma odzyskać dawny blask. Jak wygląda postęp prac?

Zamek w Gołańczy aktualnie w znacznej części schowany jest za rusztowaniami. Warownia przechodzi kompleksowy remont.

Aktualnie uzupełniane są ubytki w ścianach samej XIV wiecznej budowli oraz w murze ją otaczającym. W samym zamku powstała tymczasowa klatka komunikacyjna. Rozebrane zostały powstałe tu niegdyś betonowe stropy.

Postęp prac widać także na zdjęciach gołanieckiego regionalisty, twórcy strony Moja Gołańcz - wczoraj, dziś i jutro, Sławomira Maciaszka.

- Gołaniecki zamek to z pewnością jeden z najcenniejszych zabytków powiatu wągrowieckiego i Wielkopolski. Niby niepozorny wielkością, a jednak bardzo wyjątkowy w skali całego Niżu Polskiego - jeśli chodzi o zachowanie bryły najstarszych budowli świeckich. Mieszkańcy i turyści cieszą się, że jest realna szansa na to by nasza wizytówka odzyskała w końcu dawny blask i uzyskała nowe funkcje kulturalne. Trzymam kciuki za to, by nasz zamek był jak najlepiej odrestaurowany - przyznaje Maciaszek.