Rewitalizacja linii kolejowej Wągrowiec-Rogoźno-Czarnków. Gminy i powiat będą musiały zapłacić po kilka milionów? Arkadiusz Dembiński

Z Wągrowca będzie można pojechać pociągiem do Rogoźna, a dalej do Czarnkowa. Tak zakłada projekt rewitalizacji linii kolejowej. Poza środkami z ewentualnego dofinansowania ma być on finansowany także z budżetów poszczególnych samorządów, w tym z kasy miasta Wągrowiec, gminy Wągrowiec i powiatu wągrowieckiego. Każdy z tych samorządów będzie musiał zapłacić po kilka milionów złotych.