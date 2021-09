Rowerem do 124 km od Wągrowca. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Wągrowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 124 km od Wągrowca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w Wągrowcu ma być 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Wągrowcu ma być 19°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Wypad rowerowy z Debrzna lokalnymi szlakami

Stopień trudności: 2

Dystans: 37,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 359 m

Suma zjazdów: 249 m

Trasę rowerową mieszkańcom Wągrowca poleca A.rz57

Wypad rowerowy z Debrzna lokalnymi szlakami.

Parkujemy samochód przuy Urzędzie Gminy w Debrznie.

Wycieczka zaplanowana po miejscowych trasach rowerowych.

Z Debrzna do Rozworów początkowo asfaltem, następnie przez ciekawy las i pole z ładnymi widokami na dolinę Debrzynki.

Trasa Rozwory - Słupia wiedzie samymi lasami i polami (stabilny grunt z wyjątkiem dojazdu do Słupi). Wyjątek stanowi odcinek 3 km-wy dojazdu do Kamienia (asfalt).

Ze Słupi do Boboszewa rozkoszujemy się asfaltem.

Stąd drogą gruntową najciekawszy odcinek wiedzie wzdłuż jeziora Żuczek. Mijamy bardzo ładną plażę i pole namiotowe z gastronomią w sezonie letnim.

Przed Debrznem wracamy na asfalt i dojeżdżamy do parkingu.

