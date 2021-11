Rowerem do 66 km od Wągrowca. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Wągrowca? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 04 - 05 grudnia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Wągrowca. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Wągrowca przygotowaliśmy na weekend 04 - 05 grudnia.

Rowerem w okolicy Wągrowca We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Wągrowca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Wągrowcu ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 05 grudnia w Wągrowcu ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%. 🚲 Trasa rowerowa: Wielkopolska - Piastowski Trakt Rowerowy Stopień trudności: 1

Dystans: 126,79 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 784 m

Suma zjazdów: 764 m Znajkraj poleca trasę mieszkańcom Wągrowca Szlak historii pierwszych Piastów w Wielkopolsce był jednym z pierwszych tras, jakie pokonałem w mojej turystycznej "karierze". Teraz wróciłem tu po prawie 30 latach by zobaczyć, jak wiele się zmieniło i jaką rolę może odgrywać Piastowski Trakt Rowerowy w polskiej turystyce rowerowej.

Niestety, poziom utrzymania szlaku bardzo odstaje od europejskiego standardu, jaki w ostatnich latach zaprezentowały Pomorze Zachodnie i Małopolska. Oznakowanie szlaku pochodzi sprzed wielu lat, właściwie można uznać, że ostały się tylko znaki na drzewach na niektórych skrzyżowaniach w lasach. Za to otoczenie szlaku, miejsca do których prowadzi, to wciąż miejsca ze ścisłego polskiego kanonu krajoznawstwa. Ostrów Tumski w Poznaniu, wyspa Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, pełne historii Gniezno, a na koniec małe, ale niezwykłe Trzemeszno i Mogilno. Piastowski Trakt Rowerowy to pełna pięknej polskiej historii trasa, którą trzeba przejechać. Więcej o miejscach, o samej trasie, piszę na naszym blogu, zapraszam:

A na nasz Instagram właśnie lądują zdjęcia z Wielkopolski - zapraszam do obserwowania naszego profilu: @znajkraj. Szymon Nitka

Znajkraj

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dołęga Oborniki Wlkp. Stopień trudności: 2

Dystans: 38,66 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 273 m

Suma zjazdów: 272 m Frachu poleca trasę mieszkańcom Wągrowca

Trasa prowadzi przez wsie i osady Gminy Szamotuły i Obornik Wlkp. w Wielkopolsce. Celem wyprawy są lasy nad Wartą i Samicą Kierską, a dokładnie Ruks Młyn i Rezerwat Dołęga obejmujący stanowisko występowania Skrzypu Olbrzymiego. Ciekawa propozycja na niedzielna wycieczkę , drogi prowadzą mało ruchliwymi szosami i dobrymi drogami leśnymi. Warto z Ruksu podjechać nad Wartę gdzie do niedawna pływał prom. W chwili obecnej tylko łódź i to tylko w dni powszechne. Na drugim brzegu wieś Kiszewo, ale to na inną wyprawę.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: PIASTOWSKI TRAKT ROWEROWY Stopień trudności: 1

Dystans: 88,71 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 395 m Trasę rowerową mieszkańcom Wągrowca poleca Robert.luxa

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wągrowca

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy Nakielsko - Mrotecki Stopień trudności: 1

Dystans: 62,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 346 m

Suma zjazdów: 359 m Szlak_Notecki poleca trasę mieszkańcom Wągrowca

NAWIERZCHNIA: 62% - drogi asfaltowe, 38%- drogi gruntowe polne i leśne OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA: stosunkowo długi szlak rowerowy w kształcie praktycznej pętli, wychodzącej z i wracającej do Nakła nad Notecią. Na trasie szlaku turysta ma możliwość zaznajomienia się z sielskimi krajobrazami, charakterystycznymi dla Krajny. Zawiedzeni nie powinni być zarówno miłośnicy przyrody (Krajeński Park Krajobrazowy, jezioro Wieleckie), kąpieli (jezioro Witosławskie, jezioro Miętus), jak i zabytków (drewniany kościół w Ślesinie). Na trasie jest także możliwość zwiedzania browaru Krajan (po wcześniejszym umówieniu się) oraz podziwiania śluzy na Kanale Bydgoskim (Józefinki).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Biedrusko Nieszawa Stopień trudności: 2

Dystans: 38,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 367 m

Suma zjazdów: 367 m Trasę rowerową mieszkańcom Wągrowca poleca Pyzatek Wieś Nieszawa w dokumentach wymieniana jest po raz pierwszy w 1388 roku. W XVII stanowi własność Grudzińskich, jednocześnie już w 1638 roku wzmiankowano istniejący już dwór w Nieszawie. W kolejnych wiekach Nieszawa wielokrotnie zmieniała właścicieli: W XVIII wieku należała do Żychlińskich, po roku 1741 do Dziembowskich, a od 1755 roku do Ignacego Osten. Po 1791 wieś ponownie przechodzi do Żychlińskich. W XIX wieku Mielęckich, którzy sprzedali ją za 150 tysięcy dolarów rodzinie von Trescow. Wieś w rękach von Trescow pozostaje prawdopodobnie do drugiej wojny światowej. W roku 1960 utworzono tutaj ośrodek szkolno-kolonijny. W późniejszym okresie pałac został opuszczony, a od czasu pożaru ulega stopniowej dewastacji.

Pałac został prawdopodobnie zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku dla Mielęckich, a przebudowany na zlecenie rodziny von Trescow pod koniec XIX wieku. Jest to budynek piętrowy składający się z korpusu głównego powiększonego w czasie przebudowy o dwa boczne ryzality trzyosiowe. Na osi budynku znajduje się pozorny ryzalit, zwieńczony tak jak ryzality boczne trójkątnym frontonem.

Pałac położony jest na zboczu a poniżej rozpościera się rozległy park krajobrazowy z XIX wieku o powierzchni około 10 hektarów z licznymi okazami starodrzewia, największym z nich jest ogromny dąb, który stoi na przeciwko pałacu i właśnie w jego pobliżu ukryty jest kesz. Z miejsca ukrycia skrzynki można zobaczyć pałac i park w całej okazałości, większość zdjęć do różnych ulotek i książek jest robiona właśnie z tego miejsca, dlatego uważam, że warto rzucić okiem na ten piękny widok.

Nawiguj

