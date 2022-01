Rowerem do 66 km od Wągrowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Wągrowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Wągrowca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Wągrowcu ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Wągrowcu ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 38,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 621 m

Suma zjazdów: 664 m

Trasę dla rowerzystów z Wągrowca poleca Maniek

W tak ładnym dniu postanowiłem przejechać żółty szlak po całości. Najpierw trzeba dojechać do początku a to już parę kilometrów "deptania" po mieście. No i jest a na początek stromy podjazd (wyprawa z dziećmi tylko dla wprawionych) potem kilkanaście kilometrów jazdy po wertepach by w końcu dojechać do jakiejś asfaltówki. Teraz dość długo asfaltem aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką 180 i dalej znów las aż do DK 11. Wjechałem do Motylewa i tu pełne zaskoczenie bo okazało się że "ktoś" postanowił skrócić żółty szlak i tak oto kończy się na pętli autobusowej. Tak więc powrót do domu to pełna dowolność.

