Rowerem do 66 km od Wągrowca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Szlak historii pierwszych Piastów w Wielkopolsce był jednym z pierwszych tras, jakie pokonałem w mojej turystycznej "karierze". Teraz wróciłem tu po prawie 30 latach by zobaczyć, jak wiele się zmieniło i jaką rolę może odgrywać Piastowski Trakt Rowerowy w polskiej turystyce rowerowej.

Niestety, poziom utrzymania szlaku bardzo odstaje od europejskiego standardu, jaki w ostatnich latach zaprezentowały Pomorze Zachodnie i Małopolska. Oznakowanie szlaku pochodzi sprzed wielu lat, właściwie można uznać, że ostały się tylko znaki na drzewach na niektórych skrzyżowaniach w lasach.

Za to otoczenie szlaku, miejsca do których prowadzi, to wciąż miejsca ze ścisłego polskiego kanonu krajoznawstwa. Ostrów Tumski w Poznaniu, wyspa Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, pełne historii Gniezno, a na koniec małe, ale niezwykłe Trzemeszno i Mogilno.

Piastowski Trakt Rowerowy to pełna pięknej polskiej historii trasa, którą trzeba przejechać.