Rowerem do 66 km od Wągrowca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Wągrowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Wągrowca, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Wągrowcu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 23 stycznia w Wągrowcu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 46,83 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 216 m

Suma podjazdów: 3 268 m

Suma zjazdów: 3 298 m

Trasę dla rowerzystów z Wągrowca poleca Pba0284

Trasa w zdecydowanej większości przebiega drogami polnymi, jednak luźne piachy zdarzały się sporadycznie. Teren poligonu to droga asfaltowa. Miasto to oczywiście drogi utwardzone - ulice, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe.