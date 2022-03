Roza Violet Barlow to związana z Wągrowcem pisarka. Aktualnie ukazała się jej nowa książka Good boys do bad things

- Pewnego dnia spotkasz złodzieja, który zrobi wszystko, by skraść twoje serce… Kiedy jesteś studentką trzeciego roku prawa, ostatnim, czego pragniesz, jest wplątanie się w przestępczy świat. Właśnie taką niespodziankę szykuje los dla Audrey, której marzy się wielka kariera w kancelarii. Po długim dniu spędzonym w rodzinnym domu dziewczyna postanawia przed snem wziąć gorącą kąpiel. Gdy zmęczona zasypia w wannie, niewiele brakuje, by doszło do nieszczęścia. Ratuje ją nieznajomy mężczyzna, który w tajemniczy sposób dostał się do mieszkania. Kim jest i jakie ma wobec niej zamiary? Do czego doprowadzi to zaskakujące spotkanie? - głosi opis książki na portalu lubimyczytac.pl.