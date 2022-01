Sabotaż przy rozbudowie szpitala w Wągrowcu?! Straty wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podwykonawcy grozi nawet kilka lat więzienia Arkadiusz Dembiński

Rozbudowa i remont szpitala w Wągrowcu rozpoczął się w 2018 roku. Prace cały czas trwają. W międzyczasie zdecydowano się na zmianę generalnego wykonawcy Arkadiusz Dembiński

Czy podczas rozbudowy szpitala w Wągrowcu doszło do sabotażu? Odpowie na to sąd. Policja zatrzymała 28-letniego mieszkańca powiatu gnieźnieńskiego. Jak ustalono, w przewody elektryczne wkręcał on między innymi metalowe wkręty! Aktualnie grozi mu nawet kilka lat więzienia. Sprawa w lutym trafi na wokandę Sądu Rejonowego w Wągrowcu.