Ścieżki spacerowe do 66 km od Wągrowca. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Wągrowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Wągrowca, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 5,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 75 m

Suma zejść: 74 m

A.rz57 poleca trasę mieszkańcom Wągrowca

Propozycja trasy nordic walking ze Złotowa, jako alternatywa dla tych, którym znudziło się chodzenie promenadą. Trasa troszkę dłuższa niż wokół jeziora, ale z atrakcjami. Prowadzi z ul. Wioślarskiej, gdzie można zaparkować samochód koło stadionu. Przechodzimy przez park, aż na pola za Blękwitem. Przechodzimy przez wieś i wchodzimy w las za amfiteatrem. Lasem wracamy do ul. Wioślarskiej.

Las, pola, łąki, piękne widoki, możliwość napotkania ptaków i dzikich zwierząt: to zalety tej trasy. Dzieciom też będzie się podobało.

Patrz zdjęcia. Tłoku tu nie będzie. Polecam.

