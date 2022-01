Skoki. Bardzo wysoki mandat dla kierowcy, który doprowadził do zderzenia

Do zdarzenia, jak poinformowali strażacy ze Skoków, doszło w poniedziałek 24 stycznia, około godziny 15.10. To właśnie w tej chwili druhowie otrzymali wezwani. Z informacji, którą otrzymali wynikało, że doszło do kolizji drogowej na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z Rogozińską, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196, w miejscowości Skoki.

Jak poinformowała policja, kierowca pojazdu marki Skoda, nie zastosował się do nadawanego światła czerwonego i wymusił pierwszeństwo przejazdu na kierującej pojazdem marki Renault.

Sprawca zdarzenia otrzymał bardzo wysoki mandat.

- Choć pojazdy doznały na tyle poważnych uszkodzeń, że nie można ich było samodzielnie usunąć ze skrzyżowania, to na całe szczęście uczestnikom nic się nie stało. Sprawca zdarzenia, 49-letni wągrowczanin został ukarany mandatem w wysokości 4000 złotych i 6 pkt. karnych - poinformował rzecznik policji Dominik Zieliński.