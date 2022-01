Skoki. Zderzenie dwóch aut na ruchliwym skrzyżowaniu

Do zdarzenia, jak poinformowali strażacy ze Skoków, doszło w poniedziałek 24 stycznia, około godziny 15.10. To właśnie w tej chwili druhowie otrzymali wezwani. Z informacji, którą otrzymali wynikało, że doszło do kolizji drogowej na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z Rogozińską, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196, w miejscowości Skoki.

- Po dojeździe straży pożarnej na miejsce zdarzenia pojazdy stały na skrzyżowaniu utrudniając przejazd, osoby podróżujące same opuściły pojazdy i nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przemieszczeniu pojazdów na pobliski parking. Z drogi wojewódzkiej usunięto rozbite części karoserii pojazdów osobowych. W trakcie prowadzonych działań ruchem kierował patrol Policji - poinformował ogn. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu.