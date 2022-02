Skrzyżowanie rzek w Wągrowcu. Niezwykła atrakcja, którą stworzył człowiek

Skrzyżowanie rzek stworzył człowiek

Z informacji przekazanych przez historyka wynika, że Nielba niegdyś wpadła do Wełny z innym miejscu, jednak aby móc sterować poziomem poziomu wody w Wełnie, najprawdopodobniej na potrzeby młynów, które istniały na terenie miasta zdecydowano się na przekop i tak powstało skrzyżowanie.

To jednak nie cystersi są autorami samego skrzyżowania. - Zostało stworzone podczas prac melioracyjnych w 1830 roku. Zmieniły one miejsce ujścia Nielby do Wełny, tak aby wypadało dokładnie w punkcie rozdzielania się biegu Wełny. Rozwiązanie to zaprojektował Adalbert Schulemann z Bydgoszczy po to, by ochronić Wągrowiec (wówczas pod nazwą Wongrowitz) przed zalewaniem wodami powodziowymi obu rzek. Prace melioracyjne miały też na celu zapewnienie podczas suszy odpowiedniego spiętrzenia wód na Wełnie, by mógł na niej działać młyn wodny - pisze Aleksandra Stanisławska na blogu Crazy Nauka.