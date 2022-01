Słodka pasja pani Joanny! Jej torty mogą przybrać dosłownie każdy kształt Monika Zaganiaczyk

Joanna Kociszewska spod Wągrowca mówi o sobie, że jest strasznym łasuchem. To właśnie z miłości do słodkości zaczęła piec artystyczne torty. Wiele z nich to prawdziwe słodkie arcydzieła!