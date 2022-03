Solidarni z Ukrainą! Koncert charytatywny na wągrowieckim Rynku!

Koncert rozpoczął się o godzinie 10:00 i trwał ponad cztery godziny, W jego trakcje na scenie zaprezentowali się znamienici lokalni artyści w przeróżnych stylach - od szlagierów, przez pokazy taneczne aż po ciężkie, rockowe granie.

Wągrowczanie mogli podziwiać Julię Przybylską, Krzysztofa Koniarka, zespół Nokturn, zespół taneczno-marszowy Fart, Chór The Hoor, Chór No Name oraz zespół Czysta Energia. Cały czas otwarty był także punkt informacyjny, w którym mieszkańcy mogli dowiedzieć się jak wspierać uchodźców i co jest teraz najpotrzebniejsze Najważniejsze informacje dotyczące pobytu w mieście mogli otrzymać tu także Ukraińcy. W trakcie koncertu harcerze i strażacy przeprowadzali zbiórkę pieniędzy na wsparcie dla Ukrainy. Wspierający mogli liczyć na słodki, bezowy poczęstunek.