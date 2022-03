Specjalny komunikat straży pożarnej ze Skoków odnośnie dźwięku syren

OSP w Skokach wystosowały specjalny komunikat adresowany do osób, które przyjmują pod swój dach osoby z dotkniętej wojną Ukrainą.

- W związku z wojną u naszych wschodnich sąsiadów wielu z nas decyduje się przyjmować pod własny dach rodziny ukraińskie. Proszę pamiętajcie, żeby poinformować tych ludzi, że w każdej chwili mogą usłyszeć dźwięk naszej syreny, która załączy się w przypadku alarmu - piszą strażacy z OSP w Skokach.

Jak podkreślają dla mieszkańców gminy Skoki i powiatu wągrowieckiego dźwięk syreny strażackiej jest czymś normalnym, dla osób, które dotarły do nas z kraju dotkniętego wojną, może "być powodem do obaw i eskalowania dodatkowego stresu, że jest to kolejny alarm wojenny".