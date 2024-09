Pani wojewodo. Dziękuję za wybranie powiatu wągrowieckiego, jako miejsca Wojewódzkiej Inauguracji roku Szkolnego 2024/2025. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu jest to placówka dla dzieci i młodzieży z potrzebami kształcenia specjalnego. To tutaj dba się o intelektualny rozwój ucznia, zarówno poznawczy, emocjonalny i społeczny. To tutaj wspierany jest potencjał rozwojowy każdego ucznia, aby mógł aktywnie i w pełni uczestniczyć w życiu środowiska i szkoły. To tutaj wreszcie uczniowie wyposażeni są w zasób umiejętności i wiadomości, które zapewnia przygotowanie do życia we współczesnym świecie. (...)Niech ten jubileusz będzie dla was wyrazem wdzięczności i wyrazem szacunku za wszystko, czego dokonaliście przez te 40 lat, a także motywacją do dalszej pracy i rozwoju.