Spotkania mieszkańców powiatu wągrowieckiego z Papieżem Janem Pawłem II

Wyjazd na spotkanie z papieżem

- To była niesamowita "przygoda"...pamiętam jak od Piekar, tuż za Oborą musieliśmy zostawić auto. Stamtąd udaliśmy się już w pieszej pielgrzymce do miejsca docelowego, pięknie przygotowanego miejsca przed katedrą gnieźnieńską. Czekaliśmy w tłumie za pojawieniem się Ojca Świętego, nie zapomnę jaka wtedy adrenalina rządziła w ciele....I w końcu nadszedł ten moment. Niezapomniane chwile...Ojciec Święty sprawował mszę św. w powadze i skupieniu ale często zwracał się do wiernych w bardzo ciepły i życzliwy sposób. Pamiętam jak wspominał Wadowickie ciastko, na które chodził z koleżankami i kolegami. Wspominał swoje studenckie życie... Oj słuchać można było bez końca. Pamiętam w trakcie komunii świętej pieśń "Barka". Nie da się nie kochać Ojca Świętego - przyznała w rozmowie z NaM pani Angelika.

W 1997 roku w Gnieźnie nie zabrakło także dzisiejszego proboszcza parafii pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Wągrowcu ks. Tomasza Kruszelnickiego. - Miałem okazję spotkać Ojca Świętego osobiście w roku 1997, kiedy to pielgrzymował w Gnieźnie. Ja wówczas byłem na 6 roku w seminarium duchownym. Był to dla mnie wielki zaszczyt, bo byłem ceremoniarzem, czyli znajdowałem się bardzo blisko ołtarza. Można powiedzieć, że byłem tuż przy Nim. Przyjąłem także z Jego rąk komunię świętą. Było to przeżycie, które zostanie we mnie na zawsze. To niezapomniany moment w moim życiu. Jestem dumny, że miałem możliwość być bezpośrednio przy tak Wielkim Człowieku - tłumaczył kapłan.