Stare zdjęcia ze szkolnych kronik. Zobacz archiwalne fotografie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

Po zakończeniu II wojny światowej w Wągrowcu zorganizowano dwie szkoły powszechne: nr 1 i nr 2. Były to szkoły koedukacyjne. Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 został emerytowany nauczyciel Wiktor Muller, a uroczyste otwarcie nastąpiło 25 lutego 1945 r. Mieściła się ona w budynku obecnej szkoły nr 5. W szkole utworzono sześć klas pierwszych, trzy klasy drugie, dwie klasy trzecie i jedną czwartą. Grupa 615 dzieci miała do dyspozycji tylko trzy klasy!

W początkach swej działalności szkoła i jej kierownictwo borykało się z różnorodnymi problemami. Szkoła nie tylko zajmowała się przekazywaniem wiedzy ale także troszczyła się o stan zdrowia dzieci organizowała ich dożywianie, pomagała w nadrabianiu zaległości w nauce spowodowanych wojną, otaczała opieką dzieci osierocone, organizowała dzieciom czas wolny. Rok szkolny 1945/1946, był niekorzystny dla rozwoju szkoły - z uwagi na brak nauczycieli zlikwidowano na jeden rok klasę szóstą. Od roku 1948 kierownikiem szkoły został Leon Śniegocki a szkoła otrzymała do swej dyspozycji aż sześć nowych pomieszczeń lekcyjnych w baraku obok (obecnie mieści się w nim MOPS).

Zdjęcia ze szkolnych kronik. Zobacz archiwalne fotografie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

W latach 1949-1979 szkołą kierował pan Marian Kurczewski. To za jego kierownictwa szkoła przybrała swój obecny kształt. l lipca 1962 roku rozpoczęto prace przy budowie pierwszej w powiecie wągrowieckim szkoły - pomnika tysiąclecia, którym miał być nowy budynek szkoły nr 2. Oddano go do użytku 1 września 1964 roku. Szkoła otrzymała imię Janka Krasickiego- działacza komunistycznego, z którym rozstała się w roku szkolnym 1990/1991. Na lata 1985-1986 przypada okres rozbudowy szkoły, powstają nowe klasy lekcyjne. Szkoła nasza szybko i prężnie się rozwijała, z roku na rok przybywało uczniów, którzy mieli w niej zdobywać wędzę.