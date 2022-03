Strażacy uratowali psa pod Skokami. Zwierzę wpadło do stawu i potrzebowało pomocy

W ostatnich dniach strażacy z OSP w Skokach zostali powiadomieni o psie, który potrzebuje pomocy. Zwierzę wpadło do stawu w Budziszewicach. Udało mu się wydostać na niewielką wysepkę na środku akwenu. Nie był jednak w stanie dotrzeć do brzegu.

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy ustalili, że pies znajduje się w odległości ok. 6 metrów od brzegu na wysepce - informują przedstawiciele OSP w Skokach.

Na miejsce przywiezione zostały specjalne sanie do pracy na wodzie i lodzie. Na nich, strażacy ubrani dodatkowo w skafandry od pracy w wodzie dotarli do zwierzęcia, a następnie przewieźli go na brzeg.