Strażak i tata na pełen etat, sportowiec po godzinach. Poznajcie bliżej zastępcę komendanta KPSP Wągrowiec Jacka Rochowiaka

Jacek Rochowiak: początki pracy w komendzie w Wągrowcu

Mł. bryg. Jacek Rochowiak z wągrowiecką jednostką jest związany od lat. Jak mówi, bycie strażakiem siedziało mu w głowie od dawna.

- Pochodzę ze strażackiej rodziny. Mój dziadek przez blisko 40 lat był komendantem gminnym w Janowcu. Wujek także był strażakiem. Jak większość chłopców, także i ja marzyłem w dzieciństwie, by zostać strażakiem. Chociaż nie byłem w OSP, to marzenie towarzyszyło mi przez całą młodość. Postanowiłem więc, po ukończeniu szkoły średniej, wstąpić Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu - powiedział nam zastępca komendanta.

Jak zdradza, po ukończeniu szkoły miał kilka miesięcy na podjęcie służby. Do wyboru miał wówczas komendy w Żninie, Gnieźnie i Wągrowcu. Wybór padł na Wągrowiec. To w wągrowieckiej jednostce w 2003 roku mieszkający na co dzień w Kłecku strażak rozpoczął służbę.