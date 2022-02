Studniówka 2022. Piękne makijaże, błyszczące kreacje! To był prawdziwy bal maturzystów z Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu Monika Zaganiaczyk

Mamy dla Was kolejną galerię zdjęć ze studniówki Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu. Co to był za bal!