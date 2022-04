Sukces uczniów SP 2 w Wągrowcu. Zajęli drugie miejsce w kraju

Sukcesem mogą pochwalić się uczniowie klasy 8c Szkoły Podstawowej numer 2 w Wągrowcu.

Drużyna w składzie:

pod opieką Kornelii Jurgi wywalczyła drugie miejsce w w Polsce w Europejskim Konkursie Statystycznym. Warto nadmienić, że to już trzeci rok z rzędu, kiedy to reprezentacja tej szkoły zdobywa drugie miejsce w konkursie.

- Europejski Konkurs Statystyczny stawia sobie za cel podniesienie świadomości z zakresu wartości i znaczenia dla społeczeństwa oficjalnych statystyk. Jego zadaniem jest również promowanie współpracy między uczniami. Konkurs jest organizowany przez Eurostat we współpracy z urzędami statystycznymi z 19. państw Europy. Za jego krajową część odpowiada Główny Urząd Statystyczny. Składa się ona z dwóch etapów - testu online i zadania analitycznego oraz eliminacji do części europejskiej. O ostatecznym awansie do europejskiej części konkursu przesądzi ocena pięciu filmów nadesłanych przez pięciu laureatów krajowej rywalizacji. Uczniowie z zespołu TRIO SP 2 wraz z opiekunką pracują obecnie nad przygotowaniem konkursowego filmu, a wynik swojej pracy poznają na początku maja - informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.