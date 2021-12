Kolędy na święta: śpiewnik z tekstami do druku. Znane kolędy w pięknej oprawie. Pobierz i wydrukuj [PDF] lub wykorzystaj online

Śpiewanie kolęd to jedna z najpiękniejszych, świątecznych tradycji, która sięga XIII wieku. Dlatego właśnie, z zachętą do wspólnego kolędowania - czy to przy...