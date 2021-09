Szczepienia przeciwko HPV w powiecie wągrowieckim. Kto zostanie nimi objęty? Gdzie można się zaszczepić?

Szczepieniami zostaną objęte dzieci z wszystkich gmin w powiecie wągrowieckim. - Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie - podkreślają urzędnicy.