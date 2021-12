Szczepienia przeciwko koronawirusowi. W której gminie w powiecie zaszczepiło się najwięcej osób?

- Szczepienia stale odbywają się w Wągrowcu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 w punkcie szczepień przy ulicy Bobrownickiej 3, który działa przy Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów „Hipokrates”. Przypomnijmy, że jest to jedyna wągrowiecka przychodnia, która podjęła się w Wągrowcu realizacji Narodowego Programu Szczepień - informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.