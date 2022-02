Sztangiści z Zamku Gołańcz będą rywalizować w Polskiej Lidze Podnoszenia Ciężarów

Każda drużyna wystawia 6 zawodników. Wygrywa ekipa, która w sumie zdobędzie więcej punktów Sinclaira (stosunek podniesionego ciężaru do masy ciała).

W pierwszym meczu GKS Zamek Gołańcz reprezentować będą:

Klub Zamek Gołańcz zwraca się z prośbą do miłośników sportu o oddanie 1 procenta podczas tegorocznego rozliczenie podatkowego. Aby to zrobić, w deklaracji podatkowej należy wypełnić trzy pola:

Numer KRS organizacji: 0000137358 Przekazywana kwota, która nie może przekroczyć 1% Cel szczegółowy: GKS Zamek Gołańcz

Sekcja podnoszenia ciężarów klubu GKS „Zamek” Gołańcz ma ponad 50 letnią tradycję szkolenia zawodników na najwyższym poziomie sportowym. Sukcesy zawodników sekcji odzwierciedlają liczne medale zdobywane na imprezach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej, a także powołania do Kadry Narodowej. Obecnie dwie zawodniczki z gołanieckiego klubu należą do Kadry, są to: