Szymon Wachowiak. Burmistrz Wągrowca, który zginął w bombardowaniu ratusza

W 1933 roku rada miejska podjęła decyzję o odwołaniu Kuchczyńskiego ze stanowiska. - 29 czerwca na to stanowisko wybrano Szymona Wachowiaka - tłumaczył w rozmowie z "Tygodnikiem Wągrowieckim", historyk Marcin Moeglich. Jednak wtedy nie zgodził się na to wojewoda. Rządy nad miastem, jako komisarycznemu burmistrzowi, powierzono więc... Janowi Kuchczyńskiemu.

Miejscy rajcy dopięli swego dopiero 1 maja 1936 roku. Wówczas to drugim po odzyskaniu przez Polskę niepodległości burmistrzem Wągrowca wybrano Szymona Wachowiaka. - Jego zastępcą został Brunon Haławski, miejscowy kupiec - wyjaśniał historyk. Sam Wachowiak nie był rodowitym wągrowczaninem, nie przeszkodziło mu to jednak zostać naszym burmistrzem. O samej postaci Wachowiaka wiadomo bardzo mało. Pewne jest, że urodził się 23 października 1896 roku w Raczewie. Od 15 stycznia 1915 roku do 30 listopada 1918 roku, jak wspomina w swojej książce pt. Swastyka nad miastem, doktor Włądysław Purczyński, Wachowiak służył w armii niemieckiej. Od 1919 roku do 1922 roku pełnił natomiast służbę w armii polskiej. Był komisarzem a następnie woójtem w Rojewie. Następnie został burmistrzem Wielenia. Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach przeprowadził się do Wągrowca...