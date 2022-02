Tak podróżowało się pociągiem w Wągrowcu i okolicy. Zobaczcie archiwalne zdjęcia transportu kolejowego

- W dużej mierze dzięki kolei, w szybkim tempie rozwijał się przemysł, rzemiosło, a liczba mieszkańców takiego Żnina, Janowca, Wągrowca, Gołańczy, Kcyni uległa wzrostowi, a nawet podwojeniu. Ludność Pałuk poprzez kolej uzyskała połączenia z dużymi miastami jak Poznań, Bydgoszcz, Gniezno czy Inowrocław. Ludności wiejskiej umożliwiała dojazd do miasta. Odgrywała zasadniczą rolę w dojeździe do pracy i do szkoły – wskazuje regionalista.