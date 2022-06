Tak się mówiło w Wągrowcu. Oto stare nazwy części miasta. Gdzie było Kierkowo, Łazienki, Jula czy Luka? Arkadiusz Dembiński

Księzy Kacerek i Jaśniak funkcjonują regularnie do dziś. Jednak gdzie była Jula? Co to Luka? Kozi Rynek? Jak się okazuje, w Wągrowcu funkcjonowało wiele nazw, które nie przetrwały do dziś.